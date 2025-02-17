Трамп ответил, будет ли Зеленский вовлечен в переговоры по Украине

Трамп заявил, что Зеленский будет вовлечен в переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский будет участвовать в процессе урегулирования конфликта на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Он будет вовлечен, да», — сказал Трамп.

Глава Белого дома также отметил, что Россия заинтересована в диалоге.

«Если бы они не хотели этого, для США это стало бы серьезной проблемой», — сказал он.

Американский лидер также отметил, что не верит в то, что Россия хочет войны с НАТО. Он заявил, что «очень скоро» может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Трамп подчеркнул, что, если бы Путин не хотел мирных переговоров по Украине, это стало бы «большой проблемой» для США.

12 февраля Трамп и Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

Ранее сообщалось, что переговоры по Украине могут пройти в Саудовской Аравии 18 февраля.