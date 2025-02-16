В США постарались заверить Украину в приглашении на возможные переговоры

WSJ: США пытались заверить Украину, что ее пригласят к участию в переговорах

Представители США постарались заверить Украину в том, что ее пригласят участвовать в переговорах по разрешению украинского конфликта. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатические источники.

«Чиновники США постарались заверить Украину в том, что она сядет за стол переговоров с Россией, после того как Владимир Зеленский предупредил, что его страна не согласится на мирное соглашение, навязанное ей сверху», — говорится в публикации.

Издание со ссылкой на дипломатов, которые присутствовали на встрече министров иностранных дел стран G7 в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, пишет, что гоcсекретарь США Марко Рубио заявил своему украинскому коллеге Андрею Сибиге об отсутствии намерений у Вашингтона удерживать Киев от переговоров, поскольку такая позиция «была бы глупой».

До этого журналистка телеканала Fox News в социальной сети Х со ссылкой на информированный источник в Киеве писала, что представителей Украины не пригласили на предстоящие переговоры России и США в Саудовской Аравии.

15 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные представители США и России проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. Ожидается, что там должностные лица подготовят почву для переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Ранее Зеленский заявил, что не знает о переговорах в Саудовской Аравии.