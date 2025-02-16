«Обоюдный настрой на взаимодействие». Глава МИД РФ поговорил с госсекретарем США

Представителей Украины не пригласили на переговоры РФ и США в Саудовской Аравии

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонные переговоры. Вслед за президентами главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, дипломатические разногласия и международную повестку, включая ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Стороны подтвердили намерение поддерживать регулярные контакты и подготовку возможной встречи лидеров двух стран. Организацию такой встречи Москва и Вашингтон обсудят на следующей неделе на переговорах в Саудовской Аравии, на которые, как оказалось, не позвали Украину и Евросоюз. Отсутствие представителей Киева на предстоящих переговорах подтвердили в офисе президента Украины.

В субботу, 15 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонные переговоры. Инициатором беседы выступила американская сторона. Разговор стал продолжением телефонного контакта между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, состоявшегося 12 февраля.

Двусторонние отношения

Лавров и Рубио подтвердили готовность поддерживать канал коммуникации «для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях», говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Одной из ключевых тем беседы стала необходимость снятия «унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров» с целью восстановления взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Кроме того, Москва подчеркнула необходимость прекращения «линии на максимальное ужесточение» условий работы дипмиссий в США. В ближайшее время эксперты двух стран должны согласовать «конкретные шаги по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США».

Украина

Стороны выразили «обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике», сообщил МИД РФ. В частности, речь шла об урегулировании конфликта на Украине, ситуации в Палестине, а также вопросах безопасности на Ближнем Востоке и других регионах.

Рубио «подтвердил приверженность президента Трампа поиску конца конфликта на Украине», говорится на сайте Госдепа. Кроме того, Лавров и Рубио «обсудили возможность потенциальной совместной работы по ряду других двусторонних вопросов».

«Лавров и Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности», — заявил МИД РФ.

Он подчеркнул, что стороны договорились поддерживать регулярные контакты, включая подготовку возможной встречи президентов.

Переговоры в Саудовской Аравии

Газета Politico со ссылкой на американские источники в субботу сообщила, что высокопоставленные чиновники США уже отправились в Саудовскую Аравию на переговоры с Россией, которые должны состояться на следующей неделе. По данным издания, советник по нацбезопасности Майк Уолц присоединится к госсекретарю Рубио и спецпредставителю президента США на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу, чтобы в ближайшие дни начать обсуждение урегулирования конфликта на Украине. При этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на встрече присутствовать не будет.

По словам источников, на данный момент нет планов приглашать представителей крупных европейских держав к участию в переговорах.

Журналистка Fox News Нана Саджая со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника написала в X, что украинская сторона «не была приглашена и не была проинформирована» о предстоящих переговорах.

Представителей Украины не будет на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии, подтвердил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«На сегодняшний день на столе ничего нет, что можно было бы обсуждать», — сказал он в субботу в эфире телемарафона.

Переговоры Путина и Трампа

12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп впервые поговорили по телефону после инаугурации президента США. Центральной темой обсуждения стала Украина: американский лидер выступил за скорейшее прекращение боевых действий и мирное урегулирование, а Путин подчеркнул важность устранения первопричин конфликта. Оба президента сошлись во мнении, что долгосрочное решение возможно только путем переговоров.

Позже в тот же день Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Президент Украины сообщил, что обсуждал с американским коллегой перспективы мирного урегулирования, а также возможные направления технологического сотрудничества. По его словам, внимание уделили подготовке нового соглашения по безопасности и экономическому взаимодействию.

«Украина больше всех хочет мира». Трамп поговорил с Путиным и Зеленским Дональд Трамп 12 февраля поговорил с Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским о решении... 13 февраля 08:42

Трамп сообщил, что переговоры прошли конструктивно, а его собеседники выразили готовность работать над мирным урегулированием конфликта.

В случае успешных российско-американских переговоров в Саудовской Аравии, которые пройдут на следующей неделе, Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться уже в конце февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.