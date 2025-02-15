Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Украину не пригласили на переговоры России и США в Саудовской Аравии

Fox News: Киев не пригласили на переговоры Москвы и Вашингтона
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Представителей Украины не пригласили на предстоящие переговоры России и США в Саудовской Аравии. Об этом заявила журналистка телеканала Fox News в социальной сети Х (бывший Twitter) со ссылкой на информированный источник в Киеве.

«Украинская сторона «не была приглашена и не информирована» о предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии», — говорится в публикации.

15 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные должностные лица США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для переговоров лидеров двух стран по поводу мирного урегулирования на Украине. Целью участников будет определить дату встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина до марта.

Один из источников отметил, что большинство стран ЕС еще не знают о шагах РФ и США по подготовке встречи.

12 февраля Трамп и Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин будет рад, если лидеры государств, включая Трампа, посетят Москву на 9 Мая.

Ранее Зеленский заявил, что «не очень рад» вежливому диалогу между США и Россией.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами