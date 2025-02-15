СМИ: Украину не пригласили на переговоры России и США в Саудовской Аравии

Fox News: Киев не пригласили на переговоры Москвы и Вашингтона

Представителей Украины не пригласили на предстоящие переговоры России и США в Саудовской Аравии. Об этом заявила журналистка телеканала Fox News в социальной сети Х (бывший Twitter) со ссылкой на информированный источник в Киеве.

«Украинская сторона «не была приглашена и не информирована» о предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии», — говорится в публикации.

15 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные должностные лица США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для переговоров лидеров двух стран по поводу мирного урегулирования на Украине. Целью участников будет определить дату встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина до марта.

Один из источников отметил, что большинство стран ЕС еще не знают о шагах РФ и США по подготовке встречи.

12 февраля Трамп и Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин будет рад, если лидеры государств, включая Трампа, посетят Москву на 9 Мая.

Ранее Зеленский заявил, что «не очень рад» вежливому диалогу между США и Россией.