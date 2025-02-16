Зеленский заявил, что не знает о переговорах в Саудовской Аравии

Зеленский: не знаю о возможных переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Владимир Зеленский заявил, что не знает о возможных переговорах в Саудовской Аравии. Его слова передает «РБК-Украина».

«Я не знаю. Мы об этом не говорили. Что-то печатают медиа. Я увидел, что кто-то говорит, что будет в Саудовской Аравии встреча. Я не знаю, что это», — заявил политик.

Также Зеленский отметил, что Украина не должна участвовать в переговорах, где кто-то принимает решения без участия Киева.

15 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные должностные лица США и России проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. Ожидается, что там они подготовят почву для переговоров лидеров двух стран по поводу мирного урегулирования на Украине. Кроме того, целью участников встречи будет определение даты встречи Трампа и Путина.

В свою очередь председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что Зеленский был приглашен в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с Россией и США по мирному урегулированию на Украине.

Ранее Зеленского «растоптали» в Мюнхене.