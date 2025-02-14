«Ничего об Украине без украинцев». Шольц призвал признать конфликт чрезвычайной ситуацией

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал бундестаг признать конфликт на Украине чрезвычайной ситуацией после телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Шольц подчеркнул, что Европа и Украина должны быть вовлечены в любые переговоры.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал бундестаг (парламент) ввести в стране чрезвычайное положение на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа по Украине. В своем видеообращении, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter), Шольц подчеркнул необходимость четкого и решительного позиционирования Европы в свете переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Шольц отметил, что переговоры Трампа и Путина не стали неожиданностью, однако требуют от Европы быстрого и решительного ответа. Он подчеркнул: «Ничего об Украине без украинцев и ничего о Европе без европейцев».

«Бездействие означало бы постановку под угрозу безопасности нашей страны и нашего континента. Я этого не допущу», — сказал он.

Разногласия между ЕС и США

12 февраля президенты США и России провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине. По результатам разговора Трамп заявил, что они с Путиным договорились начать переговоры о прекращении боевых действий, подчеркнув, что обе стороны хотят заключить мир. Он также сообщил о планах встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу возможных двусторонних переговоров между США и Россией без участия Украины. Он подчеркнул, что Украина не примет никаких переговоров о себе без своего участия и призвал к гарантиям безопасности со стороны партнеров, особенно США.

В свою очередь, Евросоюз заявил, что Европа должна быть неотъемлемой частью переговорного процесса.

«Если соглашение будет заключено за нашей спиной, оно просто не сработает. Потому что для любой сделки, для любого соглашения нужно, чтобы европейцы выполняли эту сделку, чтобы украинцы выполняли эту сделку», — заявила в четверг верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас на министерской встрече в НАТО.

Схожим образом отреагировал председатель Европейского совета Антониу Кошта, заявив, что мир на Украине и безопасность Европы «неотделимы». Он отметил, что мир не может сводиться только к прекращению огня. Кошта подчеркнул, что без участия Украины и Европейского Союза не будет ни успешных переговоров, ни долговременного мира.

Он подчеркнул, что обсуждение безопасности Европы и Украины невозможно без участия Европы, назвав звонок между Трампом и Путиным первым шагом в более широком процессе, который будет развиваться дальше.

Он также сообщил, что перед телефонным разговором, который состоялся в среду, Вашингтон не устанавливал контактов с Брюсселем, отметив, что координация по поводу этого звонка отсутствовала.

«Нужно ослабить Россию на поле боя». В Европе недовольны переговорами Трампа и Путина Телефонные переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным вызвали обеспокоенность в Европе... 13 февраля 09:31

В ответ на переговоры между США и Россией шесть европейских стран, включая Германию, Францию и Великобританию, заявили о готовности усилить поддержку Украины. Они подчеркнули, что Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах, и выразили намерение обсудить дальнейшие действия с американскими союзниками.