Cпецпосланник Трампа допустил, что ЕС не будет за столом переговоров по Украине

Келлог: ЕС может отсутствовать за столом переговоров о мире на Украине

На Мюнхенской конференции спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что за столом мирных переговоров по Украине страны Европы могут «физически не присутствовать», передает CNBC.

По словам чиновника, США не хотят вступать в большую групповую дискуссию. По этой причине ЕС, возможно, не будет находиться за столом переговоров, но интересы региона будут учтены.

До этого Келлог рассказал, что американский лидер разделил между своими помощниками российское и украинское направления по переговорам об урегулировании конфликта. Спецпосланник Трампа уточнил, что представитель президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф отвечает за российское направление, а он сам — за украинское и европейское.

12 февраля Трамп и президент РФ Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил Трампа в Москву.

После этой беседы Трамп позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Разговор с ним, по словам лидера США, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира. Трамп выразил уверенность, что в ближайшем будущем стороны смогут договориться о прекращении огня.

Ранее шеф Пентагона ответил на вопрос о передаче ядерного оружия Украине.