Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Cпецпосланник Трампа допустил, что ЕС не будет за столом переговоров по Украине

Келлог: ЕС может отсутствовать за столом переговоров о мире на Украине
close
Siavosh Hosseini/Global Look Press

На Мюнхенской конференции спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что за столом мирных переговоров по Украине страны Европы могут «физически не присутствовать», передает CNBC.

По словам чиновника, США не хотят вступать в большую групповую дискуссию. По этой причине ЕС, возможно, не будет находиться за столом переговоров, но интересы региона будут учтены.

До этого Келлог рассказал, что американский лидер разделил между своими помощниками российское и украинское направления по переговорам об урегулировании конфликта. Спецпосланник Трампа уточнил, что представитель президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф отвечает за российское направление, а он сам — за украинское и европейское.

12 февраля Трамп и президент РФ Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил Трампа в Москву.

После этой беседы Трамп позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Разговор с ним, по словам лидера США, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира. Трамп выразил уверенность, что в ближайшем будущем стороны смогут договориться о прекращении огня.

Ранее шеф Пентагона ответил на вопрос о передаче ядерного оружия Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами