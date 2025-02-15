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В США рассказали, что за диалог с РФ и Украиной отвечают разные люди

Келлог: Трамп разделил между помощниками украинское и российское направления
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Siavosh Hosseini/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп разделил между своими помощниками российское и украинское направления по переговорам об урегулировании конфликта. Об этом сообщил специальный посланник американского лидера по Украине Кит Келлог, пишет издание «Страна.ua».

Чиновник рассказал, что в настоящее время с Москвой и Киевом взаимодействуют разные люди.

«У нас представитель [президента США по Ближнему Востоку Стивен] Уиткофф отвечает за российское направление. Я отвечаю за украинское и европейское. Мы это делаем для скорости», — отметил он.

11 февраля газета The Washington Post со ссылкой на ведущего телеканала Fox News Шона Хэннити написала, что Стив Уиткофф посетил российскую столицу и якобы провел очные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным журналистов, встреча длилась 3,5 часа. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков отказался как-либо комментировать эту информацию.

На следующий день российский лидер провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Во время беседы главы двух государств согласились, что боевые действия на Украине необходимо завершить, и договорились о начале переговоров.

Ранее украинский лидер высказался о возможной встрече Путина и Трампа.

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