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Шеф Пентагона ответил на вопрос о передаче ядерного оружия Украине

Хегсет напомнил, что решение о ядерном оружии для Украины примет только Трамп
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Leah Millis/Reuters

Объявлять что-либо, что стоит на повестке дня и обсуждается или не обсуждается, это работа президента США Дональда Трампа, окончательное решение за главой государства. Так шеф Пентагона Пит Хегсет прокомментировал вопрос о передаче Киеву ядерного оружия в беседе с Breitbart News.

«Ядерное оружие для Киева зависит от президента Дональда Трампа», - подчеркнул он.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом говорил о гарантиях безопасности. В то же время он задался вопросом, как они могут выглядеть – в виде членства в НАТО, ядерного оружия «или какого-то сдерживающего пакета».

При этом экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что разговоры о ядерном оружии на Украине ведутся для поддержания боевого духа Вооруженных сил Украины (ВСУ), они нереалистичны.

Ранее Келлог оценил шанс Украины вернуть ядерное оружие «между мизерным и нулевым».

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