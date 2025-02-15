Мерц высказался о переговорах по Украине

Любые переговоры по Украине должны проходить с участием ЕС и самой Украины. Об этом заявил лидер немецкого оппозиционного блока Христианского демократического союза и Христианского социалистического союза Фридрих Мерц, передает Reuters.

Он также прокомментировал исключение информагентства Associated Press из пресс-пула администрации президента США Дональда Трампа. Мерц подчеркнул, что его партия, в случае прихода к власти, никогда не будет ограничивать доступ каких-то конкретных средств массовой информации к пресс-конференциям.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина должна участвовать в переговорах по миру. Также он назвал неприемлемым навязывание мира Киеву.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил Трампа в Москву.

После беседы с Путиным Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. Разговор с украинским президентом, по словам Трампа, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира.

Ранее шеф Пентагона ответил на вопрос о передаче ядерного оружия Украине.