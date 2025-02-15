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Шольц заявил о необходимости напрямую говорить с Россией, но с участием Украины

Шольц заявил, что Украина должна участвовать в переговорах по миру
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Wolfgang Rattay/Reuters

Необходимо напрямую вести диалог с Россией, но при участии Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он поблагодарил правительство США за позицию о сохранении суверенной независимости Украины.

«Эта суверенная независимость должна отражаться на переговорах, это означает <…>, что ничего об Украине без Украины», — сказал Шольц.

По мнению канцлера Германии, «правильно говорить напрямую с Россией при привлечении Украины».

Накануне Шольц заявил, что Европа и Украина должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта с Россией.

12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часов. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Глава Белого дома также объявил о планах встретиться с российским лидером лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Финляндии потребовали участия Украины в переговорах о мире с РФ.

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