Шольц пообещал поддерживать Украину, пока это будет необходимо

Шольц: Германия будет поддерживать Украину, пока это будет необходимо

Германия будет поддерживать Украину, пока это будет необходимо, даже после заключения мирного соглашения. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Reuters.

По его словам, если мир на Украине будет навязанным, он никогда не получит поддержку Берлина.

Это заявление было сделано Шольцем на фоне посреднических усилий администрации президента США Дональда Трампа на Украине и сразу после резкой критики политики ЕС со стороны главы Госдепартамента США Джей Ди Вэнса на заседании Мюнхенской конференции по безопасности.

15 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что без участия Соединенных Штатов страны Евросоюза не смогут должным образом обеспечить гарантии безопасности для Украины.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил Трампа в Москву.

Ранее стало известно, что США хотят половину редкоземельных минералов Украины.