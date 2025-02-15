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США хотят половину редкоземельных минералов Украины

NBC: Трамп хочет 50% акций Украины в сфере редкоземельных металлов
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Kevin Lamarque/Reuters

США стремятся получить 50% редкоземельных минералов Украины в рамках соглашения о партнерстве, представленного президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По словам четырех официальных лиц США, администрация Дональда Трампа предложила Киеву предоставить Соединенным Штатам 50% акций страны в сфере редкоземельных металлов и дала понять, что готова разместить там американские войска для их охраны, если будет достигнута договоренность с Россией о прекращении конфликта.

Американские чиновники в разговоре с телеканалом отметили, что соглашение позволило бы США возместить миллиарды долларов, потраченные на поставки оружия и поддержку, предоставленные Киеву с начала конфликта.

Накануне американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что США планируют получить долю в украинской экономике после урегулирования конфликта с Россией.

Ранее сообщалось, что США могут претендовать на 36 критически важных минералов на Украине.

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