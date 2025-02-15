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В Германии рассказали, почему гарантии безопасности Украины оказались под угрозой

МО Германии: без США мы не сможем обеспечивать гарантии безопасности для Украины
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Lisi Niesner/Reuters

Без участия Соединенных Штатов страны Евросоюза не смогут должным образом обеспечить гарантии безопасности для Украины. Об этом в беседе с изданием Spiegel заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Без сил США мы не будем в состоянии обеспечивать гарантии безопасности для Украины», - подчеркнул он.

Писториус до этого говорил, что европейцы должны быть вовлечены в любые переговоры по «европейскому мирному порядку».

Он назвал очевидным тот факт, что европейцы не могут участвовать в обеспечении мира, в переговорах по которому они не участвовали.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что если Украина не войдет в НАТО, то ей потребуется армия, «способная себя защитить».

Ранее Зеленский оценил поддержку Украины со стороны США.

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