Глава МИД Британии прокомментировал разговор Путина и Трампа

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми назвал «неудивительным» желание президента США Дональда Трампа провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет Reuters.

«Неудивительно, что Трамп хотел поговорить с Путиным и действительно хотел поговорить с Зеленским, однако на настоящий момент это только разговоры», — сказал он.

По его словам, страны еще далеки от мира, достигнутого переговорами.

13 февраля экс-министр обороны Великобритании Грант Шэппс, комментируя разговор Трампа и Путина, предостерег от мира, при котором Москва сможет чувствовать себя победителем. По его мнению, последнее слово на переговорах должно быть за Украиной. Потенциальное соглашение должно признавать суверенитет и территориальную целостность страны, полагает он. Любой вариант урегулирования, включающий территориальные уступки России, следует сбалансировать прямым и быстрым путем для Украины в НАТО, добавил Шэппс.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил Трампа в Москву.

Ранее в минобороны Британии предложили Украине послать Трампа на три буквы.