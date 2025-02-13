Экс-министр Шэппс предостерег от мира, при котором Россия будет победителем

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шэппс комментируя разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, предостерег от мира, при котором Москва сможет чувствовать себя победителем. Об этом он написал на странице в соцсети Х.

По его словам, диалог двух лидеров «создал серьезную встревоженность в Европе».

«Любая договоренность, особенно такая, что будет признавать какое-либо получение контроля над территорией, должна одновременно подчеркивать, что эта захватническая война стоила Путину гигантской цены», — написал Шэппс.

Экс-министр считает, что последнее слово на переговорах должно быть за Украиной. Потенциальное соглашение должно признавать суверенитет и территориальную целостность страны, полагает он.

Любой вариант урегулирования, включающий территориальные уступки России, следует сбалансировать прямым и быстрым путем для Украины в НАТО, утверждает Шэппс.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование кризиса может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

Ранее Пушков раскрыл истинные планы Европы по конфликту на Украине.