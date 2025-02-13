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В минобороны Британии предложили Украине послать Трампа на три буквы

Times: в минобороны Британии предлагают Украине нецензурно послать Трампа
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Christian Hartmann/Reuters

Украинским властям следует послать президента США Дональда Трампа куда подальше нецензурным образом — на три буквы. Об этом в беседе с газетой Times заявил источник из минобороны Великобритании.

«Некоторые из нас говорили: украинцы три года сражались, теряли своих сыновей и дочерей не для того, чтобы их отстранили от обсуждения их будущего. На их месте я бы ответил Трампу так же, как защитники острова Змеиный», — сказал представитель ведомства, ссылаясь на нецензурную фразу, которую солдаты ВСУ произнесли в адрес «русского военного корабля».

Также источник назвал «нехорошей» ситуацию, когда идут переговоры об Украине без участия Киева и диалог о безопасности в Европе без участия ЕС.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за устранение первопричин конфликта и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

13 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа «создает впечатление» начала дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее премьер Словакии призвал ЕС отрезветь после разговора Путина и Трампа.

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