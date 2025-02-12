Трамп поблагодарил Путина за разговор и освобождение Фогеля

Трамп выразил благодарность Путину за разговор и за освобождение Фогеля

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за продолжительный и продуктивный телефонный разговор, а также за освобождение Марка Фогеля. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

«Я хочу поблагодарить президента Путина за время и усилия, потраченные на этот разговор, а также за освобождение Марка Фогеля — замечательного человека, с которым я встретился лично прошлым вечером в Белом доме», — написал Трамп.

В среду телеканал CNN передавал, что Путин и Трамп в среду утром провели телефонный разговор. Позже это подтвердили пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и сам Трамп. Последний заявил, что провел очень продуктивные переговоры с Владимиром Путиным.

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