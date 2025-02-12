В Кремле раскрыли суть переговоров Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин поддержал один из тезисов своего американского коллеги Дональда Трампа в ходе телефонных переговоров о необходимости совместной работы Вашингтона и Москвы по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение их мирными действиями. Президент Путин также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», — указал пресс-секретарь.

Представитель Кремля отметил, что разговор двух лидеров стал весьма продолжительным, он продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. В ходе переговоров глава Белого дома заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности по этому вопросу.

Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Песков отметил, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий. Путин со своей стороны заявил о необходимости устранения первопричин конфликта, кроме того, российский лидер согласился с американским в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

Среди прочего в ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранской ядерной программы, а также обсуждались двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики.

Песков отметил, что, заканчивая беседу, Путин пригласил Трампа посетить Москву, а также выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая и тему украинского урегулирования. Лидеры договорились продолжить контакт, в том числе и об организации личной встречи, заключил Песков.

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