Трамп подтвердил разговор с Путиным

Трамп заявил об очень продуктивном разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social заявил, что провел очень продуктивные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам американского лидера, стороны обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке, вопросы энергетики и ИИ. Трамп подчеркнул, что он и президент РФ договорились о тесном сотрудничестве, включающем в том числе будущие визиты между государствами.

О разговоре двух лидеров также сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники.

Позднее проведение переговоров подтвердили в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа в Москву.

В этот же день спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что освобождение американца Марка Фогеля может говорить о дружественном характере будущих отношений президента России и США.

Ранее в Кремле заявили, что Путин готов к переговорам по Украине.