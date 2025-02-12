Трамп подтвердил разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social заявил, что провел очень продуктивные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
По словам американского лидера, стороны обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке, вопросы энергетики и ИИ. Трамп подчеркнул, что он и президент РФ договорились о тесном сотрудничестве, включающем в том числе будущие визиты между государствами.
О разговоре двух лидеров также сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники.
Позднее проведение переговоров подтвердили в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа в Москву.
В этот же день спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что освобождение американца Марка Фогеля может говорить о дружественном характере будущих отношений президента России и США.
Ранее в Кремле заявили, что Путин готов к переговорам по Украине.