CNN сообщает, что Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп «в среду утром» провели телефонный разговор. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в среду утром, сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией», — говорится в сообщении телеканала.

8 февраля Трамп в интервью газете New York Post заявил, что провел с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого обсуждался украинский конфликт. По словам главы Белого дома, у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий и он надеется на скорое урегулирование. Он также отметил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным», и заявил, что российский лидер хочет остановить конфликт.

Ранее генсек НАТО заявил, что не волнуется по поводу возможных контактов России и США.