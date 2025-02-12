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Стало известно, кто возглавит переговоры РФ и США с американской стороны

Трамп: глава ЦРУ Рэтклифф и госсекретарь Рубио возглавят переговоры США с РФ
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Павел Бедняков/РИА Новости

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф, государственный секретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц отправятся на переговоры с Россией по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и посла и специального посланника Стива Уиткоффа возглавить переговоры, которые, я твердо уверен, будут успешными», — заявил Трамп.

Американский лидер выразил надежду на то, что Россия и Соединенные Штаты смогут достичь договоренностей о мире.

Также Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил историю совместной борьбы двух государств в период Второй мировой войны.

12 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин поддержал один из тезисов своего американского коллеги Дональда Трампа в ходе телефонных переговоров о необходимости совместной работы Вашингтона и Москвы по мирному урегулированию на Украине.

Ранее в Кремле раскрыли суть переговоров Путина и Трампа.

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