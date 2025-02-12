Путин сообщил Трампу, что нужно сделать для урегулирования конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора сообщил Дональду Трампу, что для урегулирования украинского конфликта необходимо устранить его первопричины. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Путин отметил важность устранения коренных причин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное решение может быть достигнуто через мирные переговоры», — сказал Песков.

Песков также заявил, что Путин пригласил Трампа в Москву. Пресс-секретарь Кремля сообщил, что Путин поддержал один из тезисов своего американского коллеги о необходимости совместной работы Вашингтона и Москвы по мирному урегулированию на Украине.

Трамп сообщил, что Россия и США намерены немедленно начать переговоры о решении украинского конфликта. Он заявил, что на переговоры с Россией отправятся директор ЦРУ, государственный секретарь и советник по национальной безопасности президента США.

Ранее в США высказались об объемах будущих инвестиций в Украину.