В США высказались об объемах будущих инвестиций в Украину

США увязывают безопасность Украины с объемом будущих американских инвестиций в страну. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент, передает Fox News.

Глава американского Минфина отметил, что у президента США Дональда Трампа есть четкий план по завершению конфликта. Заключение экономического соглашения станет его важной частью.

«В обмен на это соглашение США продолжат оказывать материальную поддержку Украине и ее народу. Мы убеждены, что это станет сильным сигналом для российского руководства, подтверждающим обязательства США», — указал Бессент.

Министр финансов США добавил, что материальная поддержка Украины среди прочего станет «четким посланием и для американского народа», поскольку таким образом будут отражаться общие ценности и стремление укрепить экономическое сотрудничество.

Среди прочего Бессент отметил, что соглашение по критически важным минералам является частью широкого мирного соглашения, президент США Дональд Трамп стремится быстро завершить конфликт на Украине.

Ранее в Крыму заявили, что США начали процесс получения репараций с Украины.