Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп: Россия и США без промедлений начинают переговоры по Украине

Трамп: Россия и США немедленно начинают переговоры о решении на Украине
close
Kevin Lamarque/Reuters

Россия и США намерены немедленно начать переговоры о решении украинского конфликта. Об этом в Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы условились о том, чтобы наши команды начали переговоры немедленно», - подчеркнул он.

Трамп сообщил, что стороны проинформируют украинского лидера Владимира Зеленского о проведенном телефонном разговоре.

12 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин поддержал один из тезисов своего американского коллеги Дональда Трампа в ходе телефонных переговоров о необходимости совместной работы Вашингтона и Москвы по мирному урегулированию на Украине.

В среду телеканал CNN передавал, что Путин и Трамп в среду утром провели телефонный разговор.

Ранее в Кремле раскрыли суть переговоров Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами