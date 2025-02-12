Трамп: Россия и США без промедлений начинают переговоры по Украине

Трамп: Россия и США немедленно начинают переговоры о решении на Украине

Россия и США намерены немедленно начать переговоры о решении украинского конфликта. Об этом в Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы условились о том, чтобы наши команды начали переговоры немедленно», - подчеркнул он.

Трамп сообщил, что стороны проинформируют украинского лидера Владимира Зеленского о проведенном телефонном разговоре.

12 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин поддержал один из тезисов своего американского коллеги Дональда Трампа в ходе телефонных переговоров о необходимости совместной работы Вашингтона и Москвы по мирному урегулированию на Украине.

В среду телеканал CNN передавал, что Путин и Трамп в среду утром провели телефонный разговор.

Ранее в Кремле раскрыли суть переговоров Путина и Трампа.