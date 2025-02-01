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Трамп рассказал, о чем будет говорить с Путиным

Трамп заявил, что будет говорить с Путиным о завершении украинского конфликта
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет говорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным о завершении украинского конфликта. Его цитирует РИА Новости.

«Мы будем говорить и возможно сделаем что-то существенное», — сказал американский лидер журналистам в Белом доме, говоря о перспективе прямого разговора с российским лидером.

Он также заверил, что собирается положить конец конфликту.

24 января Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, в том числе с США.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.

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