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В России рассказали, почему Трамп еще не позвонил Путину

Политолог Брутер: Трамп не звонит Путину из-за подготовки позиции по Украине
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп еще не позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, поскольку новая администрация Соединенных Штатов пока не подготовила предложение по Украине, которое будет устраивать РФ. Об этом в беседе с Ura.ru заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его словам, главы США и Российской Федерации хотят провести совместную встречу, но «не могут ничего сказать вслух».

«В Вашингтоне не знают, что они хотят сказать Москве. Неслучайно на днях в прессе появился новый план Трампа по Украине. Старый план уже не работает, потому что совершенно понятно, что Россия его не примет», — заявил политолог.

Он отметил, что американская сторона «немного модифицировала» и «улучшила» свое предложение, но оно опять-таки совершенно неприемлемо для Москвы.

Брутер также выразил мнение, что переговоры между двумя президентами все же пройдут в «недалеком будущем», однако понять, что Трамп захочет предложить Путину спрогнозировать невозможно, так как Вашингтон сам этого еще не знает.

24 января Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, в том числе с США.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.

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