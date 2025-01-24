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Песков призвал не «гадать на кофейной гуще», говоря о контактах Путина и Трампа

Песков: Кремль оповестит граждан о контактах Путина и Трампа, если они будут
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Susan Walsh/AP

Российское руководство оповестит граждан о контактах президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, если они состоятся. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что глава государства по-прежнему готов к диалогу с новым хозяином Белого дома. В настоящее время Москва «ждет сигналов» со стороны Вашингтона.

«Поэтому здесь гадать на кофейной гуще [не стоит]. Если что-то будет, мы вас проинформируем», — добавил Песков, отвечая на вопрос о возможности проведения телефонного разговора Трампа и Путина после недавних заявлений американского лидера.

22 января президент США призвал российские власти заключить соглашение о прекращении конфликта на Украине. При этом Трамп пригрозил ввести новые санкции, если Москва откажется начать переговоры с Киевом. По словам американского лидера, в подобной ситуации Вашингтон может ввести «высокие налоги и пошлины на все» поставляемые Москвой товары.

Впоследствии хозяин Белого дома признался, что на самом деле не хочет расширять антироссийские санкции. Но, как он сказал, других способов заставить РФ быстро прекратить боевые действия не существует.

Ранее Трамп заявил о желании немедленно провести встречу с Путиным.

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