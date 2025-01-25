WP: США направляют властям Сирии секретную информацию об угрозах ИГ

Соединенные Штаты Америки делятся секретными разведывательными данными об угрозах со стороны террористического «Исламского государства» (организация запрещена в России) с новым правительством в Сирии. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

«В одном случае американская разведка помогла предотвратить заговор ИГ с целью нападения на религиозную святыню за пределами Дамаска в начале этого месяца», — отмечает издание.

Обмен разведданными начался в декабре прошлого года и обусловлен «взаимной заинтересованностью» в предотвращении возрождения ИГ, говорится в публикации.

«Даже когда наши интересы не полностью совпадают, в некоторых случаях мы обязаны делиться разведданными», — подчеркнул бывший чиновник в беседе с WP.

Политическая ситуация на территории Сирии осложнилась в конце ноября, когда вооруженные группировки местной оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска. В результате они взяли под свой контроль несколько населенных пунктов и в ночь на 8 декабря захватили столицу страны — город Дамаск. На этом фоне командование сирийских войск объявило о «завершении» периода правления президента республики Башара Асада.

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее стало известно, как США могут «помочь» Сирии.