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Стало известно, как США могут «помочь» Сирии

The Hill: США должны помочь Сирии в восстановлении и вытеснении влияния России
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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Падение режима Башара Асада создает для Соединенных Штатов уникальную возможность для изменения баланса сил на Ближнем Востоке не при помощи бомб, а при помощи коммерции. Об этом пишет газета The Hill.

«Вашингтону нужен план по созданию условий для будущих инвестиций США в стабилизацию Сирии — и для того, чтобы Россия не смогла снова закрепиться. Если [сирийские] политики смогут разумно и стратегически работать с американским бизнесом и другими партнерами, США смогут ослабить российское влияние в Сирии и планы Владимира Путина по проецированию власти на Ближний Восток, Европу и Африку», — говорится в тексте.

По мнению авторов, США необходимо действовать уже сейчас, поскольку, несмотря на ослабление позиций России в Сирии, «она, вероятно, удвоит усилия по укреплению своего положения».

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. В результате они взяли под контроль города Алеппо, Хомс, Хама и Дамаск. Командование сирийской армии объявило, что правление Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Асаду убежище.

Ранее Эрдоган пообещал не допустить «расчленения» Сирии.

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