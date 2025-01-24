Трамп вновь назвал санкции способом давления на Россию

Трамп заявил, что не хотел бы вводить санкции против России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не хотел бы вводить санкции против России, но сделает это, если руководство России не придет к быстрому урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Если они этого не сделают, я введу огромные пошлины. Если они не урегулируют эту войну в ближайшее время, почти сразу, я введу огромные пошлины на Россию и огромные налоги, а также большие санкции. И я не хочу этого делать», — утверждает Трамп.

Он повторил, что любит русский народ и якобы не желает ему зла.

До этого Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не должен был допускать конфликт с Россией.

Президент США отметил, что Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно Трамп предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании.

Ранее в США назвали ультиматум Путину первым шагом Трампа к миру на Украине.