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Трамп вновь назвал санкции способом давления на Россию

Трамп заявил, что не хотел бы вводить санкции против России
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Максим Блинов/РИА Новости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не хотел бы вводить санкции против России, но сделает это, если руководство России не придет к быстрому урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Если они этого не сделают, я введу огромные пошлины. Если они не урегулируют эту войну в ближайшее время, почти сразу, я введу огромные пошлины на Россию и огромные налоги, а также большие санкции. И я не хочу этого делать», — утверждает Трамп.

Он повторил, что любит русский народ и якобы не желает ему зла.

До этого Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не должен был допускать конфликт с Россией.

Президент США отметил, что Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно Трамп предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании.

Ранее в США назвали ультиматум Путину первым шагом Трампа к миру на Украине.

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