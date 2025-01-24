Трамп раскритиковал Зеленского

Трамп: Зеленский не должен был допускать конфликт с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен был допускать конфликт с Россией. С такими словами американский лидер выступил в интервью Fox News.

«Зеленский тоже не должен был допустить этого. Он не ангел. Он сражается с гораздо более крупной структурой», — заявил Трамп.

Политик подчеркнул, что украинский конфликт является «нелепым» и обе стороны должны пойти на уступки и компромиссы, чтобы заключить сделку и завершить его.

До этого Трамп заявил, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным немедленно.

Президент США отметил, что Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно Трамп предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании.

Ранее в США назвали ультиматум Путину первым шагом Трампа к миру на Украине.