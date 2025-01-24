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Лавров заявил, что Россия не питает иллюзий насчет администрации Трампа

Лавров: Россия не будет обольщаться новым президентом США
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Florion Goga/Reuters

Россия не питает иллюзий относительно администрации президента США Дональда Трампа и не будет обольщаться новым американским лидером, поскольку он превзошел своих предшественников по количеству санкций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

Министр иностранных дел России отметил, что стремление администрации президента США наладить отношения между Москвой и Вашингтоном похвально. Однако российская сторона не строит иллюзий.

«Если получится вернуть наши отношения хотя бы к подобию нормальности, включая работу послов в Вашингтоне и Москве, такое развитие событий станет определенным достижением», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в период первого срока Трампа, «вопреки ожиданиям, запущенный экс-президентом США Бараком Обамой процесс разрушения двусторонних связей только продолжился». Более того, указал Лавров, масштабам введенных антироссийских санкций Трамп превзошел своих предшественников.

Среди прочего министр иностранных дел России обратил внимание, что отношения России и США при администрации Джо Байдена предельно истончились и в настоящее время балансируют на грани разрыва.

До этого The Hill заявило, что у Трампа нет реальных рычагов давления на Россию и Украину, именно поэтому он обращается к России с ультиматумами и стремится показать, что политика «мира через силу» может привести к окончанию военных действий на Украине. Как Трамп собирается закончить конфликт и что о его политике думают в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-посол РФ в США дал совет Трампу.

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