На Западе заметили сокращение размера аудитории на выступлениях Зеленского

На публичных выступлениях президента Украины Владимира Зеленского сокращается размер аудитории. На это в социальной сети X обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз.

«Размер аудитории на «пресс-конференциях беспорядочно болтающего диктатора уменьшается вместе с интересом Запада к его провальному государству», — написал он.

22 января Зеленский, общаясь с представителями международных СМИ на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обвинил страны Запада во лжи и несправедливом отношении к Украине по вопросу членства в НАТО. Он выразил недовольство тем, что Германия и США решают судьбу Киева по вступлению в Североатлантический альянс.

Незадолго до этого Зеленский заявил, что отказ от переговоров в Стамбуле связан с нежеланием принять позицию российской стороны по нейтральному статусу Украины и поставить во главе Украины Виктора Медведчука. Также он сказал, что было озвучено требование о сокращении украинской армии и уничтожении техники, которая может пройти более 20 километров. Все это украинский лидер назвал «ультиматумом» президента РФ Владимира Путина.

Ранее в Крыму назвали страх Зеленского.