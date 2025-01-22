Зеленский объяснил срыв Стамбульских переговоров нежеланием отступить

Зеленский: никаких переговоров в Стамбуле с Россией не было

Срыв Стамбульских переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года связан с нежеланием Киева отступить. Соответствующее заявление сделал Владимир Зеленский, передает ТСН.

«Они сказали: я отступаю, а они заменяют меня на пророссийского (Виктора — «Газета.Ru») Медведчука. И я больше не президент», — заявил он.

Зеленский впервые объяснил отказ от переговоров в Стамбуле нежеланием принять позицию российской стороны по нейтральному статусу Украины. Также украинский президент заявил, что было озвучено требование о сокращении украинской армии и уничтожении техники, которая может пройти более 20 километров.

18 января глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заявил, что Турция готова возложить на себя посредническую миссию в урегулировании конфликта на Украине.

В апреле 2022 года в Стамбуле российская и украинская стороны обсуждали мирное соглашение, которое так и не было подписано. В марте прошлого газета The Wall Street Journal опубликовала условия, которые были прописаны в договоре. По данным издания, в него был включен пункт о признании Киевом своего нейтрального статуса. Москва же должна была вывести войска с территорий, взятых под контроль в ходе спецоперации.

Ранее в Госдуме не поверили словам Джонсона по поводу срыва переговоров России и Украины.