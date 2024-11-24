Президент Украины Владимир Зеленский боится потерять западных союзников. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Зеленский явно начал торговаться, поскольку напуган перспективой, что союзники от него отвернутся, исходя из того, как проваливается фронт ВСУ», — сказал он.

Политик также выразил мнение, что Зеленский не способен на прекращение украинского конфликта и заключение мира. Вместе с тем он отметил, что Россию не устроит «корявый мир», ей нужна стабильность на своих границах.

«А стабильность и Зеленский несовместимы», — добавил глава крымского парламента.

16 ноября издание «Страна.ua» написало, что Зеленский опасается, что скоро союзники начнут вынуждать его пойти на переговоры для завершения конфликта. В публикации отмечается, что кадровые назначения избранного президента США Дональда Трампа и заявления его соратников свидетельствуют о намерениях завершить конфликт в кратчайшие сроки. Звонок федерального канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимира Путина также дает основания полагать, что власти важнейших стран Евросоюза выступают за переговоры.

Ранее в Госдуме заявили, что новые планы Зеленского «сгорят в огне русского оружия».