Зеленский обвинил Запад во лжи и несправедливости

Украинский лидер Владимир Зеленский обвинил страны Запада во лжи и несправедливом отношении к Украине по вопросу членства в НАТО. Он выразил недовольство, что Германия и США решают судьбу Киева по вступлению в Североатлантический альянс, передает ТАСС.

«Честно, от некоторых держав, я думаю, что это была сначала не очень прозрачная политика, и они не поддерживали нас в НАТО и это были просто ложные слова, что да, Украина будет в НАТО, потому что прошли десятилетия, а Украина не в НАТО», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это нечестно по отношению к республике и ее гражданам. В то же время глава государства заметил, что нечестными были и предыдущие руководители Украины, заявляя, что ей гарантировали членство в военном блоке.

Зеленский также раскритиковал Соединенные Штаты и Германию, которые, по его словам, проиграли Москве диалог по вопросу вступления Украины в НАТО.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что присоединение Украины к НАТО может стать причиной третьей мировой войны. Словацкий премьер считает, что вопрос членства Украины в альянсе «полностью испортил бы» любые представления о мирных переговорах.

Ранее Шольц захотел вооружать Украину после окончания конфликта.