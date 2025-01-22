Европарламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги выборов в Белоруссии

ЕП призвал страны Евросоюза не признавать итоги выборов в Белоруссии

Европейский парламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги предстоящих выборов в Белоруссии. Об этом говорится в проекте документа, опубликованном на сайте ЕП.

Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25, еще 66 депутатов воздержались.

«Парламент просит ЕС, его государства-члены и международное сообщество не признавать легитимность действующего диктатора Александра Лукашенко на посту президента после голосования», — говорится в заявлении.

Накануне стало известно, что Европарламент в резолюции по Белоруссии собирается призвать страны Евросоюза не признавать итоги президентских выборов в республике.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

18 января глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что США натянули на себя корону, выступая с критикой в адрес выборов в республике. Так он отреагировал на слова бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал предстоящие президентские выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми.

Ранее Лукашенко прокомментировал заявления об ограничении интернета во время выборов.