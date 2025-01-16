Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Избирательные участки в Белоруссии оборудуют тревожными кнопками

Участки на выборах президента Белоруссии оборудуют тревожными кнопками
close
Виктор Толочко/РИА Новости

Избирательные участки на выборах президента Белоруссии оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. Об этом сообщил начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД республики Александр Купченя, передает ТАСС.

«К началу досрочного голосования все объекты будут оборудованы системами и кнопками тревожной сигнализации. Половина мест, где расположены участки для голосования, будет оборудована системами видеонаблюдения республиканской системы мониторинга общественной безопасности», — сказал представитель ведомства.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года.

В период с 7 ноября по 6 декабря прошлого года в республике проходил сбор подписей граждан в поддержку выдвижения того или иного политика в качестве кандидата в президенты. Будущие участники выборов до 21 декабря должны были подать документы для регистрации в ЦИК.

13 января замкомандующего внутренними войсками МВД Белоруссии Александр Быков заявил, что спецподразделения ведомства готовы обеспечить порядок и безопасность в период президентских выборов. Он подчеркнул, что подготовка ведется в плановом режиме, но с учетом возможных рисков, которые характерны для электоральных кампаний.

Ранее в Белоруссии заявили об активности иностранных спецслужб перед выборами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами