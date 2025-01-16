Избирательные участки в Белоруссии оборудуют тревожными кнопками

Избирательные участки на выборах президента Белоруссии оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. Об этом сообщил начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД республики Александр Купченя, передает ТАСС.

«К началу досрочного голосования все объекты будут оборудованы системами и кнопками тревожной сигнализации. Половина мест, где расположены участки для голосования, будет оборудована системами видеонаблюдения республиканской системы мониторинга общественной безопасности», — сказал представитель ведомства.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года.

В период с 7 ноября по 6 декабря прошлого года в республике проходил сбор подписей граждан в поддержку выдвижения того или иного политика в качестве кандидата в президенты. Будущие участники выборов до 21 декабря должны были подать документы для регистрации в ЦИК.

13 января замкомандующего внутренними войсками МВД Белоруссии Александр Быков заявил, что спецподразделения ведомства готовы обеспечить порядок и безопасность в период президентских выборов. Он подчеркнул, что подготовка ведется в плановом режиме, но с учетом возможных рисков, которые характерны для электоральных кампаний.

Ранее в Белоруссии заявили об активности иностранных спецслужб перед выборами.