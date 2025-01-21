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Лукашенко прокомментировал заявления об ограничении интернета во время выборов

Лукашенко заявил, что власти не думают об ограничении интернета во время выборов
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Пресс-служба Президента Республики Беларусь

В Белоруссии не собираются вводить ограничения на пользование интернетом во время президентских выборов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА».

«Запретить — оно просто: запретил — сижу, радуюсь. <…> Мы никогда не думали об этом. Хотите в интернете — сидите там. Тем более 50% интернета, а может, и больше — это же польза», — сказал он.

В то же время Лукашенко подчеркнул, что готов принять все необходимые меры для сохранения безопасности в стране.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

18 января глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что США натянули на себя корону, выступая с критикой в адрес выборов в республике. Так он отреагировал на слова бывшего госсекретаря США Энтони Блинкен, который назвал предстоящие президентские выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми.

Ранее Лукашенко ответил, почему не участвует в предвыборных дебатах.

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