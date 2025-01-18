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Блинкен раскритиковал предстоящие президентские выборы в Белоруссии

Блинкен назвал несвободными предстоящие президентские выборы в Белоруссии
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Elizabeth Frantz/Reuters

Президентские выборы в Белоруссии будут несвободными и несправедливыми. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

«Выборы президента Белоруссии не могут быть свободными и справедливыми», — заявил он.

По словам Блинкена, причина этого заключается в «текущей обстановке» в стране.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

7 января спикер сейма Литвы Саулюс Сквернялис заранее объявил предстоящие выборы президента Белоруссии недействительными. В этот же день белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что лучше такая диктатура, как в Белоруссии, чем такая демократия, как на Украине.

Ранее Лукашенко ответил, почему не участвует в предвыборных дебатах.

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