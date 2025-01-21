Европарламент призвал не признавать итоги выборы в Белоруссии

ЕП призвал страны ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Европейский парламент в резолюции по Белоруссии собирается призвать страны Евросоюза не признавать итоги президентских выборов в республике. Об этом говорится в проекте документа, опубликованном на сайте ЕП.

«Европарламент осуждает отсутствие свободы, справедливости и прозрачности в преддверии так называемых президентских выборов в Белоруссии и призывает ЕС <...> категорически отвергнуть предстоящие выборы и предвыборную кампанию как фиктивные», — говорится в проекте.

Кроме того, в документе ЕП предлагается расширить и усилить санкции против Белоруссии.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

18 января глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что США натянули на себя корону, выступая с критикой в адрес выборов в республике. Так он отреагировал на слова бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал предстоящие президентские выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми.

Ранее Лукашенко прокомментировал заявления об ограничении интернета во время выборов.