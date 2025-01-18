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В Белоруссии ответили на критику выборов в республике со стороны США

Глава ЦИК Белоруссии высказался о критике США выборов в республике
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Виктор Толочко/РИА Новости

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что США натянули на себя корону, выступая с критикой в адрес выборов в республике. Его слова опубликовал в своем Telegram-канале журналист Григорий Азаренок.

«Я так понимаю, что люди натянули на себя корону, которую им никто не давал, не давал права давать оценки, подвергать легитимности органы власти, которые избираются в суверенных государствах», — сказал он.

Карпенко отметил, что во время прошлых выборов Госсекретарь США Энтони Блинкен сразу после закрытия избирательных участков, заявил, что не признает выборы.

Недавно Блинкен заявил, что предстоящие президентские выборы в Белоруссии будут несвободными и несправедливыми.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Ранее Лукашенко ответил, почему не участвует в предвыборных дебатах.

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