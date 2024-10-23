В Белоруссии назначили дату президентских выборов

В Белорусии пройдут выборы президента 26 января 2025 года. Об этом написало белорусское агентство «БелТА».

По данным журналистов, решение о дате президентских выборов приняли во время заседания Палаты представителей (нижняя палата парламента), где присутствовал глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Игорь Карпенко. Он заявил о полной готовности ведомства к избирательной кампании по выборам главы республики.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко пока о своем выдвижении на пост не объявлял. В случае выдвижения это будет его седьмая избирательная кампания.

В начале октября в Белоруссии возбудили уголовные дела против 45 человек по обвинению в заговоре с целью захвата власти и экстремизме. Отмечается, что все 45 подозреваемых находятся за границей. 22 человека обвиняются в организации заговора с целью захвата власти неконституционным способом.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.