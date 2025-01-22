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Администрация Трампа изучает вопрос о дальнейших поставках оружия Украине

Трамп: США изучают вопрос о поставках оружия Украине
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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Власти Соединенных Штатов Америки в настоящее время изучают вопрос о дальнейших поставках вооружения Украине. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе встречи с журналистами, трансляция которой велась на YouTube-канале Белого дома.

«Мы изучаем данный вопрос», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Трамп выразил надежду, что его контакт с президентом России Владимиром Путиным состоится «очень скоро».

Накануне президент США подписал указ, согласно которому для Украины и других стран на 90 дней приостановят поставки помощи. По данным Los Angeles Times, точный объем помощи, на который повлияет указ, неизвестен.

10 января сообщалось, что администрация экс-главы Белого дома Джо Байдена оставила команде Трампа почти $4 млрд, выделенные на оружие для Украины. В Пентагоне уточнили, что окончательное решение по использованию этой суммы примет новая администрация.

9 января США объявили о последнем пакете помощи Украине от администрации Байдена. В рамках него Киев получит технику и боеприпасы на общую сумму $500 млн. В частности, в пакет войдут ракеты для ПВО и оборудование для истребителей F-16. При этом Зеленский упрекнул зарубежных партнеров в том, что они не в полном объеме выполнили данные Киеву обещания по поставкам систем противовоздушной обороны.

Общая сумма военной помощи, которую США и союзники оказали Украине с начала российской специальной военной операции, превысила $126 млрд.

Ранее журналисты раскрыли детали плана Трампа по урегулированию на Украине.

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