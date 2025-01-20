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Журналисты раскрыли детали плана Трампа по урегулированию на Украине

«РБК-Украина»: план Трампа по Украине может включать заморозку боевых действий
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CNP/MediaPunch/Global Look Press

План избранного президента США Дональда Трампа по разрешению ситуации на Украине может предполагать прекращение боевых действий на текущей линии фронта и отсрочку в принятии решения о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Как утверждается в материале, на сегодняшний день вырисовываются два параметра, с которыми команда Трампа может выйти на переговоры по украинскому конфликту.

«Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и «положен в ящик», но не «выброшен в мусорное ведро», — говорится в статье.

Второй параметр, по информации агентства, будет связан с прекращением боевых действий в районе, который фактически сложится на поле боя к тому времени. Отмечается, что украинские власти при этом считают такой сценарий плохим, поскольку он не решит проблему «восстановления территориальной целостности Украины».

17 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая американская администрация во главе с Трампом имеет необходимые предпосылки помочь Киеву достичь хорошего соглашения по завершению конфликта и установлению долгосрочного мира, поскольку Джо Байдену удалось сорвать планы Москвы «стереть Украину с карты».

Ранее американский генерал назвал главный интерес Запада в конфликте на Украине.

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