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Пентагон назвал общую сумму военной помощи, оказанную Украине союзниками с начала СВО

Пентагон: с начала СВО союзники оказали Киеву военную помощь на сумму $126 млрд
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Shutterstock

Общая сумма военной помощи, которую США и союзники оказали Украине с начала российской специальной военной операции, превысила $126 млрд. Об этом заявил высокопоставленный представитель американского министерства обороны, пишет РИА Новости.

«На данный момент Соединенные Штаты, союзники и партнеры в совокупности выделили Украине более 126 миллиардов долларов на помощь в обеспечении безопасности… с 24 февраля 2022 года», — сказал он.

8 января агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников писало, что США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на $500 млн. Отмечается, что речь идет о списании оружия на действующих складах американской армии. Официально о новом пакете помощи будет объявлено на предстоящем заседании контактной группы по помощи Украине, которое состоится в четверг в Германии. Ожидается, что там будут утверждены краткосрочные и долгосрочные военные потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на период до 2027 года.

До этого в Пентагоне заявили, что приход к власти избранного президента США Дональда Трампа не отразится на работе группы западных государств по координации поставок вооружений Киеву.

Ранее на Западе заявили об отсутствии у ВСУ средств противостоять российской армии.

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