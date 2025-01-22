Трамп выразил надежду на скорый контакт с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что его контакт с российским лидером Владимиром Путиным состоится «очень скоро». Об этом сообщает ТАСС.

Трамп подчеркнул, что новая администрация президента США в текущий момент изучает вопрос поставок оружия Киеву. Белый дом по данной теме находится на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

До этого Трамп назвал сценарий введения новых санкций против России вероятным, если Москва откажется от переговоров по Украине. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

В понедельник, 20 января, Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима ЧС на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, он пообещал вернуть Соединенным Штатам свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее Зеленский заявил, что до Трампа доносят дезинформацию.