Трамп подписал указ о приостановке помощи Украине и другим странам на 90 дней

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому для Украины и других стран на 90 дней приостановят поставки помощи. Об этом пишет Los Angeles Times.

«Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ США по оказанию иностранной помощи на 90 дней до проведения проверок с целью определения их соответствия целям его политики», — говорится в материале.

По данным издания, точный объем помощи, на который повлияет указ, неизвестен. В указе говорится, что «индустрия иностранной помощи и бюрократия не соответствуют американским интересам», а также помогают в дестабилизации мира из-за продвижения идей, которые противоположны гармоничным отношениям между странами.

Накануне CNN передавал, что Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным. Темой беседы станет урегулирование на Украине. Трамп неоднократно обещал сделать это и до, и после выборов.

Ранее Путин обозначил основные условия урегулирования конфликта на Украине.