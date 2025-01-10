Байден не успел потратить почти $4 млрд на вооружение Украины

Байден оставит Трампу почти $4 млрд на оружие для Украины

Администрация президента США Джо Байдена оставит команде будущего главы государства Дональда Трампа почти $4 млрд, выделенные на оружие для Украины. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Сумма, которая останется в распоряжении следующей администрации, составит чуть меньше $4 млрд», — отметила она.

Сингх уточнила, что эти деньги останутся доступными для оказания поддержки Украине, но окончательное решение по их использованию примет администрация Трампа.

8 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет отправлять Украине военную помощь до последнего дня работы администрации президента Джо Байдена. Чиновник подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы сделать все, чтобы Киев был готов либо продолжать боевые действия в течение 2025 года, либо вести переговоры с Москвой с позиции силы.

В тот же день стало известно, что заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер ушла в отставку. По данным Politico, Купер сыграла значимую роль в поставках американской военной помощи Украине с момента начала российской военной операции. Она проработала в Пентагоне более 20 лет.

Ранее эксперт оценил вероятность отказа Трампа от поставок оружия Киеву.